Os bancos de Cuba não aceitarão depósitos em dinheiro em dólares a partir desta segunda-feira; uma medida que o governo cubano justificou como resposta ao embargo dos Estados Unidos, que dificulta a utilização dessa moeda no sistema bancário internacional.

A decisão, que gerou polêmica entre os cubanos, entra em vigor em meio à crise econômica do país caribenho, com graves problemas de escassez de produtos básicos e com a moeda local sofrendo forte desvalorização nos últimos meses.