A bandeira tricolor do Afeganistão desafiou o Talibã nesta quinta-feira durante as comemorações do 102º aniversário da independência do país do Império Britânico, um emblema que se tornou um símbolo de unidade e resistência contra a bandeira branca dos insurgentes.

Esta é a primeira comemoração da independência em duas décadas com o retorno do Talibã ao poder, depois que eles tomaram Cabul no último domingo sem encontrar resistência, enquanto o presidente Ashraf Ghani fugia do país.