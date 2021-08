A bandeira do Afeganistão desfilou nesta terça-feira em um ato solitário durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em homenagem aos atletas que ficaram fora do evento por não conseguirem viajar à capital japonesa, depois que o país foi tomado pelos talibãs.

O símbolo afegão surgiu logo depois do início do tradicional desfile dos atletas, realizado no Estádio Nacional de Tóquio, que foi aberto pela equipe de refugiados, seguido pela Islândia.