Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que acredita que seu antigo chefe ganhará as eleições presidenciais de novembro do ano que vem, nas quais ele possivelmente vai tentar se reeleger, mas que prevê uma campanha "muito difícil".

"Vai ser uma campanha muito, muito difícil. Eu prevejo que o presidente Trump ganhará. Será muito duro, mas pode ganhar", afirmou Bannon, no Fórum Eurasiático de Mídia na cidade de Almaty, no Cazaquistão.