Real Madrid players Froilan Mendy (L), Casemiro (2L), Gareth Bale (2R) and Vinicius jr. (R) attend the team's training session held at Valdebebas sports city in Madrid, Spain, 17 December 2019. Real Madrid will be facing Barcelona FC for a Primera Division Liga match, 18 December 2019, that was postponed weeks ago due to the clashes between pro-independence protesters and police in Barcelona. EFE/ Rodrigo Jimenez

Líderes do Campeonato Espanhol, com 35 pontos cada, Barcelona e Real Madrid se enfrentarão nesta quarta-feira em jogo que bate todos os recordes, com uma audiência mundial potencial de 650 milhões de espectadores em 180 países, mas no qual a atenção para as questões esportivas são divididas com fatores extracampo.

Esta edição de 'El Clasico', válido pela décima rodada do Espanhol, deveria ter sido realizada em 26 de outubro, mas houve necessidade de remarcação devido a uma série de manifestações independentistas na Catalunha.

Entretanto, quase dois meses depois, o cenário é praticamente o mesmo. O movimento denominado Tsunami Democràtic convocou os catalães a se concentrarem em quatro pontos perto do Camp Nou, palco da partida desta quarta, a partir das 16h (local, 12h de Brasília), quatro horas antes do pontapé inicial.

O trabalho das forças de segurança, que já é complexo em dia de clássico, será ainda mais difícil. Devido a isso, os dois times e a equipe de arbitragem dividirão o mesmo hotel, a 600 metros do estádio, e serão escoltados cerca de duas horas antes do jogo.

A intenção dos idealizadores do protesto é dar visibilidade ao conflito existente entre Catalunha e Espanha no maior cenário possível, embora sempre tenham deixado claro que não querem bloquear ou suspender o clássico.

BARÇA JOGARÁ COM FORÇA MÁXIMA, E REAL TEM PROBLEMAS.

Na parte esportiva, as duas equipes disputam a liderança, estão empatadas em pontos. Nenhum dos dois demonstrou até agora o futebol nem a regularidade desejados, mas têm em 'El Clasico' a chance de ganhar moral e embalar pensando na segunda metade da temporada.

O técnico dos donos da casa, Ernesto Valverde, tem os todos os jogadores considerados titulares à disposição e escalará o que é considerado força máxima no Barça. A única baixa é o meia Arthur, que perdeu espaço no time e, além disso, se recupera de um problema no púbis.

Já Zinedine Zidane não contará com dois jogadores fundamentais do elenco, o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Hazard, ambos machucados. Mendy ocupará a ala, enquanto na linha de frente Bale deverá formar dupla com Benzema, deixando Rodrygo e Vinícius Júnior no banco, assim como o zagueiro Éder Militão. O único brasileiro a começar jogando provavelmente será o volante Casemiro.

'Zizou' nunca perdeu no Camp Nou como treinador e pode se tornar o primeiro na história do Real a não ser derrotado no clássico em suas cinco primeiras participações. O francês, no entanto, negou se sentir pressionado e aproveitou para dizer que Lionel Messi, referência do adversário, não será o único grande jogador em campo.

"O que quer que aconteça pode ser desfrutado num clássico. Sabemos quem enfrentamos, uma equipe muito boa, que vem mostrando isso há muito tempo. Eles têm Messi, mas nós também temos as nossas armas e queremos jogar um bom jogo contra o Barcelona, que também está indo bem", declarou Zidane em entrevista coletiva.

Prováveis escalações:.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Alba; Busquets, Rakitic e De Jong; Messi, Griezmann e Suárez. Técnico: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco (ou Modric); Bale e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

Árbitro: José Hernández Hernández.

Estadio: Camp Nou.