A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, disse nesta quarta-feira que o plano de seu país até 2030 é tornar-se o primeiro Estado insular livre de fósseis, a fim de contribuir para o combate às mudanças climáticas.

"O objetivo é chegar a zero. Isso se consegue com investimentos, energia renovável e com a transição para o uso de veículos elétricos", disse Mottley, durante seu discurso na cúpula virtual "Diálogo de alto nível sobre ação climática nas Américas".