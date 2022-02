O Barcelona decidiu que Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang e Ferrán Torres serão os jogadores contratados no mercado de inverno europeu que disputarão a Liga Europa, deixando Daniel Alves fora da lista devido à norma da Uefa que só permite a inscrição de três novas contratações no torneio.

Ao todo, o clube catalão contratou quatro jogadores e, de acordo com as regras da Liga Europa, só pode incluir três inscrições do mercado de inverno.