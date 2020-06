Na semana passada, foram duas operações de resgate feitas pelos ocupantes do Ocean Viking, a primeira que tirou 51 pessoas das águas, incluindo uma mulher grávida. EFE/Arquivo

A embarcação humanitária Ocean Viking, da ONG francesa SOS Mediterranée fez um novo apelo por ajuda nesta terça-feira, depois que um dos 118 migrantes resgatados dias atrás precisou ser evacuado de maneira urgente, por causa de um grave problema de saúde.

De acordo com a organização, um homem foi deixado com a Guarda Costeira da Itália, durante operação realizada nas águas internacionais do Mediterrâneo Central, próximo a costa da ilha de Lampedusa.