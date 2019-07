Barry se transformou neste sábado no primeiro furacão da temporada no Atlântico antes de tocar terra na Louisiana, onde deve causar graves inundações devido às fortes chuvas e ressaca do mar, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

No boletim divulgado às 11h local de Miami (12h, em Brasília), o NHC indicou que Barry é um furacão categoria 1 na escala Saffir/Simpson, que tem um máximo de cinco, com ventos sustentados de 120 km/h.