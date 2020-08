Um total de 18 religiosos que vivem na Basílica de São Francisco de Assis, na região da Úmbria, na Itália, deram positivo em teste para o novo coronavírus, o que não impediu a reabertura do templo para os turistas, conforme anunciou nesta segunda-feira a assessoria de imprensa do local.

No convento, inicialmente, houve oito casos, o que levou a todos que moram nas dependências da Basílica a serem testados, o que revelou mais quatro freis e 14 noviços infectados.

Os primeiros testes positivos foram de noviços que tinham acabado de chegar ao mosteiro, vindos de países do exterior.

"Todos estão isolados e em bom estado de saúde", disse o chefe da assessoria de imprensa do templo, o padre Enzo Fortunato.

O responsável pela comunicação da Basílica garantiu que os freis mantêm o compromisso com a comunidade e seguem "rezando", enquanto as instalações estão abertas para receber peregrinos de todo o planeta.

"Tudo é feito com as precauções e as medidas que estão em vigor", explicou Fortunato.

Neste domingo, a Itália registrou mais 463 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que elevou o total para 250.566. O balanço de mortes chegou a 35.205.