A Basílica de São Pedro, no Vaticano, passou nesta sexta-feira por um longo e sem precedentes processode desinfecção contra o novo coronavírus, com atenção especial ao seu grande patrimônio artístico, antes da retomada das missas, na próxima segunda.

A Santa Sé trabalha para desinfetar as quatro basílicas papais de Roma: São Pedro do Vaticano, Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo Fora dos Muros, uma vez que as missas serão permitidas em Itália a partir da próxima semana.

Hoje, um grupo de técnicos, munidos com macacão branco, luvas e máscaras, ficou encarregado de limpar completamente o templo principal, completamente vazio e fechado desde o início de março para evitar multidões e contágios.

Trata-se de um fato inédito, com trabalhadores limpando a basílica utilizando produtos desinfetantes, cercados por obras de arte como a Pietà de Michelangelo.

O diretor-adjunto da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, Andrea Arcangeli, explicou que o objetivo é "reduzir quantitativamente a carga bacteriana e viral em todas as superfícies" para limitar a eventual presença do coronavírus.

Para preparar as basílicas, o Vaticano optou por usar uma solução diluída de cloro, uma das opções recomendadas pelas autoridades mundiais de saúde.

Limpar um templo como a Basílica de São Pedro, decorado com mármores valiosos e antigos, é um desafio adicional: "Devemos usar as substâncias adequadamente, pois podem danificar superfícies e obras de arte preciosas", diz Arcangeli.

A desinfecção é especialmente focada nas áreas de maior tráfego, como o próprio chão, sacristia, altares e escadas.

Uma pessoa, por exemplo, pulveriza desinfetante na capela onde repousa João Paulo II, e onde o papa Francisco celebrará uma missa na próxima segunda-feira para comemorar o centenário do nascimento do antigo pontífice.

No último dia 7, o governo e a Conferência Episcopal Italiana assinaram um protocolo para permitir a retomada das missas com um protocolo de segurança, após uma série de controvérsias sobre sua suspensão.

Para isso, nas celebrações litúrgicas está prevista a separação entre os fiéis e até o uso de máscara e luvas para o padre no momento da comunhão.

No Vaticano, foram registrados até o momento 12 casos do novo coronavírus, e até o papa, que nesses meses celebrou missas quase sozinho e transmitidas pela Internet, passou pelo teste e deu negativo. EFE

