O batalhão Azov, integrado pelos últimos militares que resistem na sitiada Mariupol, na Ucrânia, divulgou um vídeo nesta quarta-feira, garantindo que a cidade está "incendiada", com corpos nas ruas, enquanto confirmou que seus integrantes não se renderão.

"O que é Mariupol hoje? Uma cidade completamente destruída e com centenas de cadáveres pelas ruas", indica o regimento, no material postado no Twitter.