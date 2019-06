A emissora pública britânica "BBC" estreou na noite de domingo o programa humorístico "Tonight with Vladimir Putin", no qual uma paródia de Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, lhe rendeu acusações de racismo.

O espaço criou através de tecnologia 3D um avatar de Meghan que, segundo informou a imprensa local, provocou indignação de alguns espectadores por ter a pele escura demais e gestos inadequados.