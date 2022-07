A presidente do BCE, Christine Lagarde. EFE/Arquivo

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira aumentar sua taxa básica de juros pela primeira vez em 11 anos, elevando o patamar em meio ponto percentual, de -0,5% para 0%.

Com a medida, o BCE tenta conter o avanço da inflação na zona do euro, que em junho foi de 8,6% em relação ao mesmo mês no ano passado.