Uma americana que foi vacinada contra o novo coronavírus deu à luz uma criança com anticorpos do patógeno, no que pode ser o primeiro caso deste tipo a ser registrado no mundo, segundo veiculou nesta terça-feira a imprensa dos Estados Unidos.

O caso aconteceu no estado da Flórida, onde a mulher, uma trabalhadora do setor de saúde, foi vacinada com dose do imunizante da Moderna, quando tinha 36 semanas de gravidez. Três semanas depois, no fim de janeiro deste ano, foi feito o parto de uma menina.