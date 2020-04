Um bebê de 23 dias morreu nas Filipinas, afetado pelo novo coronavírus, em Lipa, uma cidade a cerca de 70 quilômetros ao sul de Manila, informou o prefeito Eric Africa.

O recém-nascido, um dos casos mais jovens de bebê morto pela Covid-19 no mundo, morreu no último dia 5, mas o resultado positivo do teste só foi conhecido na quinta-feira.

Na última quarta-feira, um bebê de apenas 4 dias faleceu no Rio do Grande do Norte e ontem, na Bolívia, morreu outra criança, de 5 meses, após ficar internada uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Departamento de Saúde das Filipinas ainda não confirmou a morte do bebê de Lipa em seu boletim diário, que na noite anterior relatou 4.076 casos, 203 mortes e 124 pacientes recuperados.

A ilha de Luzon, a maior das Filipinas, está em quarentena desde 17 de março, uma vez que é o principal foco da Covid-19 no país, embora tenham sido registrados casos em todas as províncias das Filipinas.