Um bebê de apenas 16 dias nascido nas Filipinas, é o paciente mais jovem no mundo a se recuperar do novo coronavírus, segundo informou nesta quinta-feira as autoridades sanitárias do país asiático.

Kobe Manjares - nome em homenagem ao astro da NBA Kobe Bryant, morto em um acidente aéreo em janeiro - deu entrada no Hospital Pediátrico Nacional de Manila com apenas 5 dias de vida, onde testou positivo para coronavírus e ficou em tratamento por 11 dias.