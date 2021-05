O governo de Belarus assegurou nesta segunda-feira que sua autoridades agiram em "total conformidade" com as normas internacionais quando desviaram um avião da Ryanair, que fazia o trajeto de Atenas a Vilnius, para o aeroporto de Minsk no domingo, após o que detiveram um jornalista crítico ao regime.

"Não há dúvida que as ações das nossas autoridades competentes estavam em total conformidade com as normas internacionais estabelecidas", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores bielorrusso Anatoli Glaz em um comunicado publicado no site da chancelaria de Belarus.