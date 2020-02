A Bélgica confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país, após um dos nove belgas repatriados no domingo da cidade chinesa de Wuhan, a origem da epidemia, ter dado positivo nos exames ao retornar à terra natal, anunciou o Ministério da Saúde nesta terça-feira.

Em comunicado, a ministra Maggie de Block disse que as nove pessoas que chegaram no domingo foram examinadas na segunda-feira no hospital militar em Neder-Over-Heembeek, em Bruxelas, e "uma delas parece estar infectada com o novo coronavírus".

"A pessoa que deu positivo está bem de saúde e não apresenta sinais da doença até agora", explicou a ministra.

O afetado foi transferido para o Hospital Saint Pierre, também na capital belga, mas o governo não especificou se o paciente está isolado.

Os outros oito belgas repatriados de Wuhan, assim como uma pessoa de origem dinamarquesa que não pôde ser transferida para o país natal no domingo, deram negativo para o coronavírus.

A ministra da Saúde concederá uma conferência de imprensa nesta terça-feira para informar sobre o caso. O novo coronavírus já causou 426 mortes e infectou mais de 20 mil pessoas em 27 países. EFE

