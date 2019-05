O primeiro-ministro interino da Bélgica, Charles Michel, declarou nesta sexta-feira, após o anúncio de renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que um "brexit ordenado" continua sendo a melhor opção para este país e para a União Europeia (UE).

"Uma saída ordenada continua sendo a melhor maneira de salvaguardar o interesse de nossa gente e das nossas economias. Sigamos por esse caminho!", disse Michel em mensagem divulgada no Twitter, acompanhada de uma foto com May em Londres.