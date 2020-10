27 out 2020

EFE Bruxelas 27 out 2020

Com uma incidência acumulada de 1.390,9 casos em média por 100 mil habitantes em 14 dias, a Bélgica ultrapassou a República Tcheca (1.379,8) e já é o país europeu mais atingido pela segunda onda de covid-19, de acordo com o boletim diário do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

O país da Europa Central registrou uma média de 13.052 novas infecções diárias na última semana, de acordo com o último boletim das autoridades sanitárias belgas, e o aumento médio semanal nas infecções é de 38%.