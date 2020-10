2 out 2020

EFE Bruxelas 2 out 2020

A Bélgica encerrou nesta quinta-feira o período mais longo sem um governo federal efetivo, iniciado em dezembro de 2018, com o juramento como primeiro-ministro do liberal Alexander De Croo, diante do rei Philippe.

Foram 493 dias desde as últimas eleições no país, em maio de 2019, e 650 desde a queda do governo liderado pelo liberal francófono Charles Michel.