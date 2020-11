O porta-voz do comitê técnico do governo da Bélgica para a pandemia da Covid-19, Yves van Lanthem, indicou nesta sexta-feira que o país já passou pelo auge da segunda onda de infecção pelo novo coronavírus, depois de ser um dos mais afetados na Europa, junto com a República Tcheca.

"Parece que nossos esforços deram resultado. Se a tendência for mantida, e acreditamos que é o caso, o dia 27 de outubro permanecerá como o pico de contágios da segunda onda, com 22.771 casos", indicou o representante do grupo, em entrevista coletiva.