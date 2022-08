As temperaturas chegarão a 35 graus Celsius no próximo domingo na Bélgica, país que entrou oficialmente na primeira onda de calor de um verão já dominado por uma seca prolongada, que levou as autoridades a projetar novos reservatórios de água potável para se preparar para o futuro.

“Esta semana será a mais quente de 2022”, advertiu no Twitter o diretor de previsão do Instituto Real de Meteorologia (IRM) da Bélgica, David Dehenauw, após o cumprimento dos requisitos para que aquele organismo classificasse as temperaturas como uma onda de calor: máximas de pelo menos 25 graus por cinco dias consecutivos e chegando a 30 em três deles.