A Bélgica registrou mais internações e menos mortes na comparação da segunda com a primeira onda de contágio do novo coronavírus, conforme revelou nesta sexta-feira o porta-voz do comitê técnico montado pelo governo para a pandemia da Covid-19, Yves van Laethem.

"A mortalidade foi mais baixa, graças ao progresso da forma de tratar os pacientes, a experiência adquirida e a introdução de certas terapias para os pacientes mais graves", explicou o especialista, em entrevista coletiva.