O atacante francês Karim Benzema admitiu a satisfação de se tornar o capitão do Real Madrid, após a saída de Marcelo do clube, e exaltou a própria ambição de evoluir como jogador após a saída do português Cristiano Ronaldo em 2018.

"Depois da saída de Cristiano, é verdade que fiz muitos gols, mas com ele, eu fazia outro tipo de jogo, como assistente. Ele me ajudou muito dentro e fora do campo, sabia que podia dar mais e, quando foi embora, eu tinha que mudar meu jogo e ambição", disse o goleador, em entrevista coletiva.