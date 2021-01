O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, será julgado por cumplicidade no caso de suposta chantagem com um vídeo de conteúdo sexual ao meia Mathieu Valbuena, do Olympiacos, anunciou nesta quinta-feira o Ministério Público de Versalhes, na França.

"A decisão de levá-lo a julgamento é uma crueldade absurda e injusta. Benzema não tem nada para ser reprovado neste caso", disse à Agência Efe o advogado do jogador, Sylvain Cormier.