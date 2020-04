A cidade de Berlim recordará o fim da 2ª Guerra Mundial, que completará 75 anos no dia 8 de maio, com uma grande exposição digital e uma campanha de alerta contra o auge dos extremismos e nacionalismos.

"Tudo começou com as eleições. Tem certeza que você quer as consequências do seu voto", diz uma série de cartazes preparados para a ocasião, lembrando que os nazistas chegaram ao poder através das urnas e mostrando Berlim destruída após a guerra.