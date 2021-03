O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, de 84 anos, está internado desde a última segunda-feira em um hospital de Milão, segundo revelou nesta quarta-feira o advogado do magnata, durante um dos julgamentos do chamado caso Ruby.

Federico Cecconi explicou, no início da audiência realizada no Tribunal de Milão, que o cliente estava internado, no entanto, não detalhou o problema de saúde de Berlusconi, afirmando apenas que "não se trata de nada grave".