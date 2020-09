Internado em um hospital de Milão desde a última quinta-feira para se recuperar de uma pneumonia relacionada ao coronavírus, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi discursou por telefone durante um evento de seu partido, o Forza Italia, e reclamou da doença.

"Luto para superar esta doença infernal. É muito feia. Aqui no San Raffaele (hospital em que está internado), me fizeram milhares de exames e eu estava entre os cinco primeiros na fila de prioridades devido à força do vírus. Estou fazendo o melhor que posso e espero realmente me recuperar e logo voltar ao trabalho", declarou o político de 83 anos, segundo a imprensa local.