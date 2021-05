O três vezes primeiro-ministro da Itália e líder do partido conservador Forza Italia, Silvio Berlusconi. EFE/ALESSANDRO DI MEO/POOL/Arquivo

O três vezes primeiro-ministro da Itália e líder do partido conservador Forza Italia, Silvio Berlusconi, voltou a ser hospitalizado nesta terça-feira para continuar a recuperação do coronavírus após ter se infectado no ano passado.

O político, de 84 anos, está internado no hospital San Raffaele, onde já esteve durante 24 dias até 30 de abril, quando teve alta com o compromisso de continuar o tratamento na sua mansão em Arcore, segundo informaram os meios de comunicação locais.