O britânico Bernie Ecclestone, antigo CEO da Formula One Management e da Formula One Administration. EFE/Arquivo

O britânico Bernie Ecclestone, antigo CEO da Formula One Management e da Formula One Administration, será denunciado por fraude fiscal, após uma investigação da Receita do Reino Unido sobre ativos no exterior que chegariam a 400 milhões de libras (R$ 2,5 bilhões), conforme divulgou nesta segunda-feira o Ministério Público do país CPS).

O promotor Andrew Penhale revelou que o órgão revisou um arquivo com provas obtidas pela Fazenda britânica e que autorizou a apresentação de denúncia na justiça.