O senador Bernie Sanders, representante da ala progressista do Partido Democrata, anunciou nesta quarta-feira que desistiu de concorrer à indicação do partido para as eleições presidenciais de novembro, deixando o ex-vice-presidente Joe Biden como o único pré-candidato democrata.

"Termina a campanha mas a luta continua", afirmou em comunicado a equipe de campanha do agora ex-pré-candidato.

Sanders, de 78 anos, começou as primárias como favorito, mas perdeu força ao longo da corrida eleitoral, que tinha 20 pré-candidatos democratas no início e foi se reduzindo.

O senador veterano, que se define como um social democrático, baseou a campanha em uma ambiciosa agnda para instaurar um sistema de saúde público e gratuito nos Estados Unidos.

"A campanha não vai ganhar apenas as primárias, não vai ganhar apenas de Donald Trump, que é a pessoa mais perigosa na história moderna dos EUA. Com a ajuda de vocês, vamos transformar o país e criar uma economia e um governo para todos, não só para o 1%", disse ao lançar a campanha, em março de 2019.

O moderado Biden, que foi vice de Barack Obama, liderava as primárias democratas com 1.217 delegados, à frente de Sanders, que tinha 917, ainda longe dos 1.991 necessários para conseguir a indicação do partido.

Como consequência, e se não houver surpresas de última hora, as eleições presidenciais de 3 de novembro serão decididas entre Biden e Trump.

Sanders já havia tentado conseguir a indicação democrata em 2016, mas foi derrotada nas primárias pela ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que acabou sendo derrotada por Trump.