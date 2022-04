A empresa Blue Origin, do magnata americano Jeff Bezos, fundador da Amazon, lançou o foguete New Shepard ao espaço nesta quinta-feira, com seis turistas a bordo, na primeira viagem organizada pela companhia este ano.

Depois de sofrer vários atrasos, a missão, batizada de NS-20, lançou o foguete New Shepard às 8h58 (horário local, 10h58 de Brasília) de sua plataforma em Van Horn, no Texas.