O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, durante sua participação no IV Congresso Ibero-Americano do Ceapi nesta segunda-feira, em Madri. EFE/Mariscal

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, disse nesta segunda-feira que esta década não precisa ser um período perdido para a América Latina, apesar da crise econômica e dos impactos da pandemia.

O dirigente cubano-americano fez esta declaração no IV Congresso Ibero-Americano do Ceapi, Transformação e impacto social: as melhores empresas para o planeta, no qual participou em Madri juntamente com os secretários-gerais da Secretaria-Geral Ibero-Americana (Segib) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Rebeca Grynspan e Angel Gurria, respectivamente.