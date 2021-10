31 out 2021

EFE Washington 31 out 2021

O presidente do BID, Mauricio Claver Carone. EFE/Arquivo

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai alinhar todos os seus empréstimos e projetos a partir de 2023 com o Acordo de Paris, com o objetivo de acelerar a luta contra a crise climática na América Latina e no Caribe, anunciou o presidente da instituição, Mauricio Claver-Carone.

Em uma entrevista virtual à Agência Efe direto de Londres, onde se prepara para participar da conferência do clima COP26, que começa neste domingo em Glasgow, na Escócia, Claver-Carone enfatizou que o BID quer se posicionar neste sentido "não apenas como um líder regional, mas como um líder global".