O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, anunciou nesta terça-feira que a entidade passará por uma reforma com a qual pretende dar maior protagonismo ao setor privado e, assim, duplicar a capacidade de financiamento na região.

"Nosso objetivo é equiparar a carteira soberana e a carteira do setor privado, o que basicamente duplicaria o financiamento que estamos realizando", disse Claver-Carone em entrevista à Agência Efe durante um evento do BID em Los Angeles, nos Estados Unidos, no âmbito da 9ª Cúpula das Américas.