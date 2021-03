O presidente do BID, Mauricio Claver-Carone. EFE/Arquivo

O BID apresentou nesta quinta-feira um instrumento para garantir a cobertura legal durante a campanha de vacinação contra a covid-19 na América Latina e no Caribe, tanto para governos como para empresas farmacêuticas, dada a preocupação existente sobre cláusulas contratuais de indenização que implicam custos de responsabilidade civil.

O presidente do BID, Mauricio Claver-Carone, afirmou em entrevista coletiva que, durante a campanha para a aquisição de vacinas, alguns governos, entre eles o do Peru, manifestaram preocupação pelo fato de as empresas farmacêuticas incluírem cláusulas de indenização em seus contratos.