O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou neste domingo começar as análises técnicas para um aumento de capital, iniciativa que teve o "apoio maciço" dos países membros, indicou o presidente da instituição, Mauricio Claver-Carone.

"Concluímos a assembleia com uma resolução. Foi aberta a porta para um processo de análise, um roteiro, visando um aumento de capital", afirmou o líder do BID, em entrevista coletiva concedida no fim da 61ª Assembleia Anual do órgão, que aconteceu de maneira remota, a partir da cidade de Barranquilla, na Colômbia.