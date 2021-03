O desenvolvimento sustentável da Amazônia e a promoção do empreendedorismo feminino para integrar empresas comandadas por mulheres às cadeias regionais de valor marcaram nesta quinta-feira a agenda do segundo dia da assembleia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que está sendo realizada virtualmente com base na cidade de Barranquilla, na Colômbia.

"Os países não têm que escolher políticas ambientais e de crescimento. Pelo contrário, essas políticas ambientais contribuem para o crescimento", explicou o presidente do BID, Mauricio Claver-Carone, ao apresentar uma nova iniciativa para a região amazônica ao lado do presidente colombiano, Ivan Duque.