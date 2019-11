A diretora geral de negócios do BID Invest, o braço para o setor privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Gema Sacristán, anunciou nesta sexta-feira que a organização multilateral lançará três "gender bonds" (bônus de gênero) em Equador, República Dominicana e Colômbia no primeiro trimestre de 2020.

"Neste momento temos projetos para três bônus de gênero para o primeiro trimestre de 2020: Equador, República Dominicana e Colômbia", disse Sacristán em entrevista à Agência Efe no Foromic 2019, principal evento sobre inovação para inclusão da América Latina e do Caribe e que está sendo realizado em Punta Cana (República Dominicana).

A emissão desses três títulos de gênero, que serão lançados com o objetivo de angariar fundos que poderão ser usados em iniciativas que promovam a igualdade de gênero, fazem parte da estratégia de Investimento do BID para promover o desenvolvimento do projeto "Investimento com Lentes de Gênero" na região.

"Há certos tipos de investidores que não só querem ter rentabilidade financeira, mas também avançar na igualdade de gênero", argumentou Sacristán, que destacou o crescimento desta tendência nos Estados Unidos e na Europa.

Este anúncio chega após o "sucesso" da emissão do primeiro bônus de gênero na América Latina feito pela própria organização no Panamá neste ano em parceria com o Banistmo, subsidiária da Bancolombia e segundo maior banco do país centro-americano.

A emissão de bônus de US$ 50 milhões foi a primeira na América Latina e a quinta no mundo, depois de duas do mesmo tipo lançadas na Austrália, uma no Canadá e outra na Turquia.

Com a soma destes três títulos a partir dos primeiros três meses do próximo ano, a América Latina se tornará a região líder para este tipo de produto financeiro inclusivo.

"As empresas mais diversas tomam melhores decisões, tendem a ser mais produtivas e a competir melhor: há uma relação comprovada entre diversidade e produtividade", defendeu Sacristán.

Além da emissão desses tipos de títulos, o BID Invest fechou acordos com 20 bancos da região para fortalecer a inclusão financeira das mulheres na América Latina.

O último pacto deste tipo, apresentado no Foromic 2019, concedeu ao Banco BHD León dominicano o equivalente a US$ 50 milhões em moeda local para apoio geral às pequenas e médias empresas (PME) do país e, em particular, às empresárias deste setor através dos programas de financiamento da instituição local.

Este acordo permitirá ao BHD León conceder empréstimos a mais de 400 empresas do setor das PME, das quais pelo menos 40% são dirigidas por ou de propriedade de mulheres.

Sacristán também destacou que o BID Invest assinou acordos com as principais empresas de energia da Argentina, por meio dos quais a organização multilateral dará incentivos nas taxas de juros de seus empréstimos para as empresas que contratarem mais mulheres.