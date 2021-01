A união será o tema principal do discurso de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai estender a mão "a todos os americanos" para que superem as profundas divisões do país, disse nesta terça-feira um dos conselheiros do vencedor das eleições de novembro do ano passado à Agência Efe.

Em seu primeiro discurso como presidente, logo após tomar posse amanhã diante do Capitólio - sede do Congresso -, Biden "falará sobre a necessidade de unir o país em um momento de crise sem precedentes", disse o conselheiro, que pediu anonimato.