O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu neste sábado a frustração com as tensões dentro do Partido Democrata, mas ressaltou que divergências fazem parte do governo e disse que lutará até o fim para aprovar sua agenda econômica no Congresso.

"Todos estão frustrados. Isso faz parte do governo, estar frustrado", declarou Biden aos repórteres antes de partir para sua casa em Wilmington, onde passará o fim de semana.