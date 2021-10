22 out 2021

EFE Washington 22 out 2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu nesta quinta-feira que os Estados Unidos defenderão Taiwan no caso de a China decidir lançar um ataque à ilha.

"China, Rússia, eles sabem que os Estados Unidos têm as Forças Armadas mais poderosas do mundo", disse Biden durante um evento com eleitores organizado pela rede "CNN".