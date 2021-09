O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira que o governo que lidera controlará o fluxo migratório na fronteira com o México, depois que milhares de pessoas, a maioria provenientes do Haiti, entraram no território americano.

"Colocaremos isso sob controle", afirmou o chefe de governo, em uma rápida declaração dada a jornalistas, depois de deixar a sede da ONU, em Nova York, onde fez o primeiro discurso como presidente em uma Assembleia Geral da organização.