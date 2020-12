O democrata Joe Biden, virtual vencedor das eleições presidenciais dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira que não retirará as taxas aplicadas à China pelo atual presidente americano, Donald Trump, e não realizará "movimentos imediatos" até desenvolver uma estratégia com os parceiros asiátios e europeus, segundo uma entrevista concedida a Thomas Friedman, colunista do jornal "The New York Times".

Biden também disse que os EUA não negociarão novos acordos comerciais até que realizem "investimentos significativos" no país e em seus trabalhadores.