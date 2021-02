O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou punir Mianmar após o golpe de Estado realizado no país nesta segunda-feira e pediu à comunidade internacional para conversar e se alinhar para fazer com que os militares birmaneses desistissem imediatamente do poder.

Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden anunciou que ordenou que o seu gabinete revisasse se deveria reinstituir sanções suspensas na última década, em um momento no qual Mianmar caminhava em direção a uma transição democrática frágil e inexperiente.