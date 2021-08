O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu nesta quinta-feira com sua equipe de segurança nacional possíveis ameaças terroristas contra americanos no Afeganistão, que podem incluir ataques do grupo do Estado Islâmico (EI).

Um funcionário da Casa Branca disse em um comunicado que a reunião também analisou os esforços diplomáticos, a situação da segurança e as últimas informações de inteligência.