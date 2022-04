O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira que autorizou US$ 800 milhões adicionais em assistência militar e de segurança à Ucrânia, depois de falar por telefone com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Em um comunicado, Biden disse que as armas dos EUA e outros países ocidentais foram "cruciais" para resistência da Ucrânia à invasão russa no primeiro mês e meio da guerra, com "efeito devastador" sobre os objetivos da Rússia.