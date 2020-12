O democrata Joe Biden, virtual vencedor das eleições presidenciais dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira mais nomes que comporão o futuro governo, com destaque para Katherine Tai, como secretária de Comércio, e a indicação de antigos membros do governo de Barack Obama, como Susan Rice.

Com comunicado, Biden informou a lista de integrantes da gestão que iniciará no ano que vem, se for confirmado vencedor do pleito pelo Colégio Eleitoral. Além de Tai, Tom Vilsack será responsável pelo Departamento de Agricultura; Marcia Fudge será a secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Rice, antiga assessora de Segurança Nacional no último governo democrata, será diretora do Conselho de Política Doméstica. Já Dennis McDonough, chefe de gabinete de Obama, foi indicado como secretário de Assuntos de Veteranos.

"Este dedicado e distinto grupo de funcionários públicos oferecerá o mais alto nível de especialização, compaixão e integridade para resolver problemas e expandir as possibilidades dos americanos diante de desafios significativos", disse Biden, em comunicado.

SECRETÁRIA DE COMÉRCIO.

Katherine Tai já trabalhou para o Departamento de Comércio Exterior durante o governo de Obama, como a principal advogada encarregada de assuntos relacionados com a China. Desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca, ela era assessora do Partido Democrata na Câmara dos Deputados.

Ela é a segunda mulher de origem asiática nomeada por Biden para a formação do gabinete, ocupando cargo de patamar ministerial, depois de Neera Tander como diretora do Escritório de Administração e Orçamento.

Dos departamentos e secretária que ainda faltam indicação de nomes, o mais importante é o da Justiça, cujo titular do cargo que representantes do futuro governo apontaram que deverá ser anunciado antes do Natal.